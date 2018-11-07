Трамп поздравил лидера демократов с победой на выборах в Палату представителей

Ранее американский лидер поблагодарил избирателей и назвал "потрясающим успехом" выборы в Конгресс США.

Президент США Дональд Трамп позвонил лидеру демократов в Палате представителей конгресса Нэнси Пелоси, чтобы поздравить с победой на промежуточных выборах в нижней палате. Об этом рассказал помощник Пелоси Дрю Хэммилл, сделав публикацию в своём микроблоге в "Твиттере".

— Президент Трамп позвонил лидеру Пелоси в 23:45 этим вечером, чтобы поздравить с завоеванием большинства в палате, — сообщил Хэммилл, добавив, что глава Белого дома выразил признательность Пелоси за то, что в её заявлении по поводу победы она призвала обе партии к сотрудничеству.

Напомним, 6 ноября в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Полностью переизбирается Палата представителей, 35 из 100 сенаторов, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. Ранее сообщалось, что демократы впервые за восемь лет получат большинство в Палате представителей.

Как писал Лайф, ранее Трамп назвал "потрясающим успехом" выборы в конгресс.