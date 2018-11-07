Туск предупредил об "очень серьёзной угрозе" выхода Польши из Евросоюза

По мнению политика, "случайный" Polexit может стать следствием простейшей ошибки Ярослава Качиньского.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил об "очень серьёзной угрозе" — угрозе выхода Польши из Евросоюза, которая может произойти "случайно". Об этом пишет британское издание Express.

По мнению политика, Polexit может спровоцировать конфронтация лидеров Польши и Брюсселя. Как заметил Туск, лидер правящей польской партии Ярослав Качиньский балансирует на грани. А выход страны из состава ЕС, возможно, станет следствием его простейшей ошибки.

— Я опасаюсь, что желание Европы удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьёзная, — заключил президент Евросовета.

3 июля в Польше вступил в силу новый закон об изменении процедуры назначения судей Верховного суда и требований к ним, который вызвал недовольства в Евросоюзе. После отказа Варшавы скорректировать реформу Европейская комиссия решила передать в суд ЕС жалобу на власти Польши.