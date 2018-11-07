Медведев считает, что товарооборот РФ и Китая достигнет в этом году $100 млрд

По мнению российского премьера, торговый оборот между двумя странами может быть ещё увеличен и такая цель поставлена.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что по итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории достигнет 100 миллиардов долларов. Об этом он сказал на открытии встречи со своим китайским коллегой Ли Кэцяном в Пекине, сообщает CNN.

В то же время глава российского правительства отметил, что такой показатель — не предел.

— Мы способны нарастить товарооборот очень существенно, и такая цель поставлена, — добавил Медведев. — Мы можем говорить о цифрах, которые как минимум приведут к удвоению торгового оборота.

Как писал Лайф, ранее российский премьер выступил за развитие кредитования между Россией и Китаем в нацвалютах.