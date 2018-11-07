В пресс-службе "Мосэнерго" подтвердили, что компания рассматривает возможность привлечения профессиональных взыскателей, учитывая тот факт, что их деятельность начала регулироваться.

Коллекторы могут заняться взысканием долгов в сфере ЖКХ. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Виктора Семендуева — члена совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Сообщается, что НАПКА планирует разработать для поставщиков услуг ЖКХ новые стандарты по подбору коллекторских агентств, а также мониторингу их эффективности. При этом в ассоциации рассчитывают увеличить объём долгов, передаваемых коллекторам, — сейчас этот показатель составляет 5%.

— При этом эффективность их собственного взыскания не очень высокая: на досудебной стадии она находится на уровне 5–10%, на судебной стадии — 15–20%, — пояснил Семендуев.

В пресс-службе "Мосэнерго" подтвердили, что компания рассматривает возможность привлечения коллекторов, учитывая тот факт, что их деятельность начала регулироваться.

Как писал Лайф, в январе текущего года кабмин внёс в Госдуму законопроект для регулирования работы коллекторов и проведения административных расследований в отношении них. Сообщалось, что данная мера позволит более тщательно расследовать правонарушения со стороны профессиональных взыскателей долгов, а также обеспечит принцип неотвратимости административного наказания.