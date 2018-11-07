"Считает народ мышами". Порошенко разгневал соцсети, сравнив дешёвый газ и сыр

В комментариях украинцы обвинили политика и его соратников в том, что они довели страну до нищеты.

Президент Украины Пётр Порошенко возмутил пользователей соцсетей новым неоднозначным высказыванием. Политик попытался убедить своих подписчиков в опасности российского дешёвого газа, чем вызвал их негодование.

— Дешёвый сыр — лишь в мышеловках. Дешёвый газ — в российской клетке. Разве что заманив Украину в эту клетку, можно выполнить фантастическое обещание снизить тарифы на газ вдвое, втрое или в пять раз, — написал украинский лидер в "Твиттере" и "Фейсбуке".

В комментариях украинцы обвинили Порошенко и его соратников в том, что они "довели Украину до нищеты". Один из пользователей обратился к президенту Незалежной со словами: "Ваше время истекло, на помойку вам дорога!" У других вызвала возмущение метафора, к которой прибег украинский лидер.

— С какой совестью он этот "дешёвый сыр" второй раз выставляет в "Твиттере"? Он считает народ тупыми мышами, — написал комментатор.

— Дешёвого газа нет, есть дешёвый труд, и даже жизни людей в нашей стране никто не ценит, — отметил другой пользователь.

— А разве Украина покупает не российский газ? Только в три раза дороже, чем было раньше, и через заграничных посредников, — заметил ещё один комментатор.

Некоторые задались вопросом: если цены растут по европейским стандартам, то почему зарплата стоит на месте? Кроме того, Порошенко сравнили с "наетым котом, который говорит мышам про российскую мышеловку".

Напомним, цены на газ для украинцев были подняты с 1 ноября почти на четверть в связи с выдвинутым Киеву требованием МВФ для получения очередных кредитов. По данным СМИ, стоимость голубого топлива для населения Незалежной может увеличиться ещё на 40%.