Пришло время экзотики. Эксперты рассказали, куда отправиться в отпуск в ноябре

Туроператоры отмечают, что в период перед Рождеством билеты на туры заметно падают в цене.

Специалисты составили список экзотических стран, куда можно отправиться в отпуск в ноябре. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам экспертов, ноябрь — не самый популярный месяц для того, чтобы устроить себе пляжный отдых. К концу года многие закрывают последние дела на работе и готовятся к рождественским праздникам. Именно в период ноябрь — декабрь можно недорого взять билеты на Мальдивы или Сейшелы, которые в остальное время могут быть не по карману.

Как утверждают эксперты, также есть возможность хорошо сэкономить — до 20 тысяч рублей — на поездке в африканские страны. Например, Гамбия — новое направление на российском туристическом рынке, поэтому поездка туда стоит сравнительно дёшево, всего 30 тысяч рублей за тур с перелётом.

На остров Занзибар, принадлежащий Танзании, можно отправиться всего за 45–57 тысяч рублей. В январе тур обойдётся уже в 65 тысяч, а в феврале — марте цены поднимутся до 70 тысяч рублей. По таким же ценам можно купить тур в материковую Танзанию.

— Мы бы посоветовали отправиться на Красное море в Иорданию. Это незаслуженно обойдённое вниманием направление, — отмечают туроператоры.

Эксперты сравнивают отдых в этом направлении с израильским Эйлатом. Но если стоимость израильского тура обходится в 60–70 тысяч на двоих, то иорданская Акаба будет стоить в полтора раза меньше.

— Для пляжного отдыха в ноябре рекомендуем такие направления, как ОАЭ, Индия (Гоа), Таиланд, Доминикана, — отмечает старший специалист по связям с общественностью одного из крупных туроператоров Светлана Баранова.

Цены на поездку в Доминикану начинаются от 55 тысяч рублей за семь ночей. По остальным перечисленным направлениям стоимость не превышает 30 тысяч.

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