Взрыв газа под Смоленском повредил 16 квартир

На место происшествия направили диагностический комплекс "Стрела", чтобы оценить техническое состояние здания.

В результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в посёлке Пригорск под Смоленском обрушились внутренние перекрытия на шестом этаже. Пострадали четыре человека. Сейчас здание эвакуировано. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Шестнадцать квартир повреждены в результате взрыва газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме в населённом пункте Пригорское в Смоленской области, — рассказал представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Также он уточнил, что на данный момент завершены поисково-спасательные работы и разбор завалов на месте ЧП.

Жителям повреждённого дома предложили временно разместиться в двух пунктах — на базе спортивно-оздоровительного комплекса "Смена" и в Доме культуры. Остались там лишь пять человек. Остальные жильцы дома отказались и поехали к родственникам.

На место происшествия уже направили модернизированный мобильный диагностический комплекс "Стрела", чтобы оценить техническое состояние здания после взрыва. К ликвидации последствий взрыва привлекались 265 человек и 55 единиц техники.