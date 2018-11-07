В Подмосковье поймали серийного автоугонщика

Преступник орудовал на охраняемых стоянках и предпочитал иномарки. Сумма ущерба оценивается в 8,5 млн рублей.

В подмосковном городе Химки полицейские задержали подозреваемого в целой серии краж автомобилей. Злоумышленник орудовал по ночам на охраняемых стоянках и, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, похищал иномарки. Общая сумма ущерба составила более 8,5 млн рублей.

Как сообщили в областном управлении МВД, подозреваемому 47 лет, он приехал в столичный регион из Воронежской области. У него изъяли различные приспособления, которые, как правило, используются при совершении автоугонов.

— В отношении подозреваемого Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, — сообщили Лайфу в ведомстве.

К слову, ранее Лайф рассказывал о марках самых угоняемых автомобилей в России. Ими действительно оказались иномарки среднего ценового сегмента: Hyundai, Kia, Toyota, Nissan и Ford.

Напомним, что в прошлом месяце в России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей. Регламент упростил для владельцев машин ряд процедур, в числе которых снятие железного коня с учёта как раз в случае угона.