Россия может начать поставлять мясо птицы и молочку в Китай уже в этом году

Напомним, что поставки были заморожены ещё в 2005-м из-за вспышек птичьего гриппа.

Поставки российской животноводческой продукции в Китай могут возобновиться уже в 2018 году. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, комментируя протоколы о ветеринарно-санитарных требованиях, которые накануне с российской стороны подписал Россельхознадзор и Главное таможенное управление Поднебесной.

В документе речь идёт о замороженном мясе птицы и молочной продукции.

— В соответствии с договорённостями перед отечественными производителями открывается перспектива экспорта ряда наименований животноводческой продукции. Мы рассчитываем, что первые поставки состоятся уже в этом году, — подчеркнул глава ведомства.

Отметим, что по итогам 2018 года товарооборот России и Китая может впервые в истории достигнуть 100 миллиардов долларов.