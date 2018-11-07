Украинец попытался проникнуть в Крым по железнодорожной дамбе

По словам правоохранителей, мужчина находился в алкогольном опьянении и не имел при себе каких-либо документов.

Пограничники задержали украинца, который пытался пешком пробраться в Крым из Незалежной по железнодорожной дамбе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ РФ.

— [Мужчина] предпринял попытку незаконно пересечь российско-украинскую границу в обход специализированных пунктов пропуска по железнодорожной дамбе, проходящей через водохранилище завода "Титан", — говорится в сообщении.

Как отмечается, во время задержания мужчина был в нетрезвом состоянии и при нём не было никаких документов. Задержанный имел при себе предметы первой необходимости и личной гигиены. Отмечается, что он не оказал сопротивления, но на вопросы должностных лиц отвечать отказался.

Личность правонарушителя в настоящее время устанавливается. В его отношении могут завести уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы.

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