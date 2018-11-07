На Красной площади воссоздали легендарный парад 1941 года — видео

В торжественном шествии приняли участие пять тысяч человек, а также 35 боевых машин, мотоциклов, танков, самоходных установок и бронеавтомобилей.

На Красной площади в Москве состоялся торжественный марш в честь 77-й годовщины легендарного военного парада 7 ноября 1941 года. Прямую трансляцию мероприятия вёл Лайф.

В центре столицы воссоздали легендарное историческое событие, когда красноармейцы прямо с кремлёвской брусчатки уходили на фронт, чтобы отстоять Москву. В марше приняли участие пять тысяч человек, 35 боевых машин, мотоциклов, танков, самоходных установок, а также бронеавтомобилей.

По традиции вместе с боем курантов знаменная группа внесла на Красную площадь флаг России, флаг Москвы и впервые за всю историю проведения мероприятия — Знамя Победы.