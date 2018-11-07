Стало известно, когда могут освободить миллиардера Рыболовлева в Монако

Источник отметил, что первые сутки задержания российского бизнесмена истекают уже сегодня.

Российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, который был задержан и допрошен полицией Монако, могут освободить уже завтра, 8 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к владельцу ФК "Монако".

— Рыболовлев может быть освобождён в течение 24 часов, так как срок в рамках процедуры garde a vue истекает завтра утром, — отметил он.

По словам источника, первые сутки задержания истекают сегодня, а решение о продлении принимает судебный следователь в Монако.

Как писал Лайф, накануне дома у Рыболовлева прошёл обыск. Бизнесмену вменяется коррупция и "торговля влиянием". Ранее российское посольство направило запрос властям Монако из-за задержания бизнесмена.