Всего несколько дней назад Александр Гуцан покинул должность заместителя генерального прокурора России.

Президент РФ Владимир Путин назначил полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Им стал Александр Гуцан. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Гуцана Александра Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе,— говорится в указе, подписанном главой государства.

Всего несколько дней назад Александр Гуцан покинул должность заместителя генерального прокурора России.

Напомним, что в июне Владимир Путин назначил новых полномочных представителей сразу в четырёх округах. В Южном федеральном округе им стал Владимир Устинов, в Центральном федеральном округе — Игорь Щёголев. Александр Беглов был назначен полпредом в Северо-Западном федеральном округе, Сергей Меняйло получил эту должность в Сибирском федеральном округе.