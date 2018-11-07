ФСБ выявила 70 ячеек террористических организаций в 2018 году

Все они занимались вербовкой и переправкой молодых людей из России и стран СНГ в лагеря подготовки боевиков.

За прошедшие 10 месяцев в России было выявлено 70 ячеек международных террористических организаций и задержано более 700 их членов и сторонников. Такие промежуточные итоги 2018 года подвёл директор ФСБ России Александр Бортников на совещании руководителей спецслужб и органов безопасности.

Все эти задержания были произведены в 24 регионах нашей страны сотрудниками спецслужб при взаимодействии с иностранными коллегами, подчеркнул Бортников. В большинстве случаев члены раскрытых ячеек занимались вербовкой и переправкой молодых людей из России и стран СНГ в лагеря подготовки боевиков.

— Выявлено 70 ячеек международных террористических организаций, из них 38 ячеек ИГИЛ*, задержано 777 активных участников и пособников международных террористических организаций, включая 36 главарей, — подытожил Бортников.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин сообщил о 15 предотвращённых терактах в этом году. А в Росгвардии ранее отчитались, что их спецназ обезвредил 860 взрывных устройств за тот период.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.