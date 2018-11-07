Патрушев предупредил об угрозе слияния ИГИЛ и "Аль-Каиды"

По мнению генерала, объединение позволит двум организациям эффективнее руководить своими региональными отделениями.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не исключил будущее слияние террористических группировок ИГИЛ* и "Аль-Каида"*. О возможности возникновения опасного альянса он заявил на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

— Переход к сетевой организационной модели на основе региональных филиалов может подтолкнуть руководство ИГИЛ к воссоединению с "Аль-Каидой", — считает Патрушев.

По мнению секретаря Совбеза РФ, возникновение союза двух группировок представляет "значительную угрозу международной безопасности". Патрушев подчеркнул, что слияние позволит ИГИЛ и "Аль-Каиде" эффективнее контролировать деятельность своих региональных отделений и аффилированных структур. Российский генерал уверен, что в этом заинтересованы обе группировки.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.