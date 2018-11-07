Боня обвинила домработницу в воровстве и проверила её на детекторе лжи

Светская львица Виктория Боня заподозрила домработницу в краже ценностей, так как, по словам знаменитости, женщина тратила слишком много денег. Сама же домработница объясняла, что просто работает в нескольких местах.
Позже Боня заявила, что домработница якобы украла у неё 50 тысяч евро. Как сообщает "СтарХит", она даже якобы обратилась к правоохранителям.
Через некоторое время Боня проверила домработницу и няню на детекторе лжи. Как показали результаты проверки, они ничего не воровали. Светская львица же извинилась за свои слова.
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