Суд признал Кирилла Серебренникова гражданским ответчиком по иску Минкульта

Согласно данным следователей, подсудимые похитили крупную сумму из бюджета во время реализации проекта "Платформа".

Мещанский суд Москвы признал режиссёра Кирилла Серебренникова и трёх других фигурантов гражданскими ответчиками по иску Министерства культуры на сумму 133,9 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным следствия, подсудимые присвоили указанную сумму во время реализации проекта "Платформа". Сами ответчики отрицают свою вину.

Защита поддержала позиции своих доверителей, ну суд оказался на стороне министерства и признал Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софью Апфельбаум гражданскими ответчиками.

Ранее Генпрокуратура направила в Мещанский суд Москвы дело о хищении 133 миллионов рублей. В октябре суд принял решение о продлении домашнего ареста Серебренникову до 3 апреля.