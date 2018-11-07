Порошенко утвердил передачу Андреевской церкви в Киеве Константинополю

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об особенностях пользования Андреевской церковью национального заповедника "София Киевская", согласно которому храм передаётся в "безвозмездное постоянное пользование" Константинополю. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.
— Возвращено с подписью президента, — говорится в пояснении к документу.
Согласно тексту закона, Андреевская церковь передаётся в безвозмездное пользование для совершения богослужений, церковных обрядов и процессий Константинопольскому патриархату. Ожидается, что решение "будет содействовать ускорению получения томоса — признания мировым православием поместной Православной церкви Украины".
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