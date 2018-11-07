Порошенко утвердил передачу Андреевской церкви в Киеве Константинополю

Читайте также

Порошенко утвердил передачу Андреевской церкви в Киеве Константинополю

722

Фото: © УНІАН

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об особенностях пользования Андреевской церковью национального заповедника "София Киевская", согласно которому храм передаётся в "безвозмездное постоянное пользование" Константинополю. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

— Возвращено с подписью президента, — говорится в пояснении к документу.

Согласно тексту закона, Андреевская церковь передаётся в безвозмездное пользование для совершения богослужений, церковных обрядов и процессий Константинопольскому патриархату. Ожидается, что решение "будет содействовать ускорению получения томоса — признания мировым православием поместной Православной церкви Украины".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×