Медведев пообещал поддержку компаниям, которые подпадут под новые санкции США

Российский премьер отметил, что наша страна приспособилась к ограничениям и получила возможность совершенствовать свою экономику.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство готово поддержать отечественные компании, которые подпадут под новые американские санкции.

— Всё это неприятно и, конечно, заставит нас определённые решения принимать в случае необходимости, в том числе и по поддержке отдельных компаний, крупных компаний, — сказал глава кабмина.

При этом Медведев отметил, что наша страна приспособилась к ограничениям, получив определённый простор для совершенствования своей экономики. Подводя итог, российский премьер отметил, что, даже если новые санкции будут введены, "ничего критичного не произойдёт".