Facebook и Google поддержали договор о свободном Интернете

Новый масштабный проект предлагает прежде всего гарантию на свободный доступ к Сети для каждого, а также защиту прав граждан на сохранность их персональной информации.

Компании Facebook и Google решили поддержать договор, разработанный создателем World Wide Web Тимом Бернерсом-Ли. Этот "Сетевой контракт" (Contract for the Web) предполагает свободный доступ в Интернет. Его поддержали ещё 50 организаций, сообщает Reuters.

В контракте прописан ряд принципов: гарантия свободного доступа к Интернету для каждого, уважение и защита прав граждан на сохранность их персональной информации, разработка интернет-технологии для благополучного развития общества.

— Нам нужен новый "Сетевой контракт" с чёткими и жёсткими обязанностями для тех, у кого есть влияние сделать его (Интернет. — Прим. Лайфа) лучше, — рассказал Бернерс-Ли.

Создатель Интернета считает, что отношение к Сети пошатнулось в последние годы из-за нарушений с персональными данными пользователей, политическими манипуляциями в Сети, а также централизацией власти в руках нескольких крупных корпораций.

Бернерс-Ли задумал создать новую, "более справедливую" Сеть. Программист несколько лет работает над новым масштабным проектом Solid. Это платформа с открытым кодом позволяет пользователям выбирать, где хранить свою личную информацию и с кем ею делиться.

Напомним, за последние дни уже второй раз данные из крупнейшего банка страны оказались в открытом доступе.