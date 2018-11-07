Могли ударить с беспилотников. ФСБ предотвратила теракты на ЧМ-2018

По словам Бортникова, речь идёт о попытках применения боевых дронов на стадионах и в других местах массового скопления людей.

Российским спецслужбам удалось предотвратить теракты, в том числе с использованием беспилотников, во время проведения Чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сообщили секретарь Совбеза Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников на совещании глав спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

По словам Бортникова, речь идёт о попытках применения беспилотников, снаряжённых взрывными устройствами, на стадионах и в других местах массового скопления людей во время ЧМ-2018. Глава ФСБ пояснил, что жертвами нападения планировали сделать иностранных болельщиков, но российские силовики сорвали все планы злоумышленников.

— Органы ФСБ предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использования беспилотных летательных аппаратов террористами, — уточнил Бортников.

Патрушев в свою очередь отметил важность международного сотрудничества при предотвращении терактов во время проведения в России мундиаля. По его словам, положительную роль в срыве планов сыграло и взаимодействие с иностранными коллегами.

ЧМ-2018 прошёл с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная РФ дошла до 1/4 финала, уступив в серии пенальти будущим финалистам — хорватам.