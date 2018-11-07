В Сирии привели в боеготовность три дивизиона российских С-300

По словам источника, теперь главной задачей является подготовка сирийских военных к работе на технике.

Российские специалисты завершили переоборудование комплексов противовоздушной обороны С-300ПМ/ПМ-2, которые были доставлены ранее в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Техники оборонных предприятий прибыли в САР в начале октября и уже вернулись на родину. Отмечается, что доставленные ЗРК являются подобием "гибрида", который включает в себя элементы обоих комплексов. Экспортная версия получила название С-300ПМУ-2 "Фаворит".

— Теперь все три дивизиона С-300ПМУ-2 готовы к боевой работе в условиях Сирии, — сообщил источник. — Осталось завершить подготовку на технике сирийских военных.

Как писал Лайф, после того, как Россия отправила в Сирию модернизированные С-300, в Израиле заявили о прекращении боевых вылетов в САР.