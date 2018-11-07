Ищенко подал заявку на участие в выборах в Приморье как самовыдвиженец

КПРФ отказалась выставлять его кандидатуру на фоне ряда скандалов, в том числе с криминальным уклоном.

Коммунист Андрей Ищенко решил снова побороться за губернаторское кресло на повторных выборах в Приморском крае. Правда, в этот раз как самовыдвиженец: "родная" партия КПРФ отказалась выставлять его кандидатуру. Все необходимые документы Ищенко уже подал в избирательную комиссию, сообщает РИА "Новости". Таким образом, для участия в выборах губернатора Приморского края заявился уже седьмой самовыдвиженец.

Что КПРФ не будет выдвигать Ищенко на выборы губернатора Приморья, стало известно 3 ноября. Этому предшествовал целый ряд криминальных скандалов, в которых оказался замешан коммунист. В частности, стало известно, что Ищенко может быть связан с выводом земли пайщиков на 53 млн рублей. Кроме того, выяснилось, что его фирма погрязла в долгах, из-за чего сотни дольщиков Приморья рискуют остаться у разбитого корыта.

Ищенко критикуют и в связи с нехваткой управленческого опыта. Так, член Совета Федерации Светлана Горячева посоветовала ему сперва испытать себя в качестве руководителя какой-нибудь приморской деревни и "попытаться построить коммунизм в отдельно взятом поселении".