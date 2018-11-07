Отрубившему жене руки "подмосковному Отелло" грозит 17 лет тюрьмы

Как отмечается, преступник признал вину только в причинении тяжкого вреда здоровью супруги.

Прокурор запросил в Серпуховском суде Подмосковья меру пресечения в виде 17 лет заключения в колонии строгого режима для Дмитрия Грачёва, который отрубил жене руки из ревности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

— В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Грачёву наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, — заявили в суде.

Напомним, в декабре 2017-го Грачёв вывез свою супругу в лес, где отрубил ей топором руки. Затем он отвёз её в больницу. Врачам удалось спасти левую кисть девушки, вместо второй ей поставили протез.

Как ранее писал Лайф, на слушании были поражены цинизму обвиняемого. Суд уже лишил Грачёва родительских прав.