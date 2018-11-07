Путин призвал укреплять доверие между государствами для борьбы с терроризмом

Глава российского государства отметил важность механизма отслеживания трансграничных перемещений боевиков.

Президент России Владимир Путин призвал укреплять доверие между странами для борьбы с терроризмом. Об этом говорится в телеграмме главы государства, которую директор ФСБ Александр Бортников зачитал от имени российского лидера участникам совещания руководителей спецслужб и органов безопасности.

В числе приоритетов глава государства обозначил нейтрализацию главарей террористов и наиболее опасных членов группировок, создание эффективной системы подавления боевиков, а также отметил важность механизма отслеживания трансграничных перемещений террористов.

— Для решения столь серьёзных задач необходимо укреплять доверие между государствами, — подчеркнул президент России.

Как ранее писал Лайф, в ходе совещания руководителей спецслужб и органов безопасности Александр Бортников сообщил, что ФСБ выявила 70 ячеек террористических организаций в 2018 году.