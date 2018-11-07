В Кремле рассказали, почему Путин не поедет на форум в Давосе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не сможет посетить Всемирный экономический форум в швейцарском городе Давосе в январе. Он напомнил, что российский лидер бывал на этом мероприятии в предыдущие годы.

— А дальше просто график не совпадает... Это не единственный форум. И в этом плане конкуренция форумная очень сильная, и Россия здесь более чем конкурентноспособная, — сказал он на брифинге.

Очередная традиционная ежегодная встреча в Давосе будет посвящена проблеме глобализации и переменам в мире в эпоху четвёртой индустриальной революции. Форум пройдёт с 22 по 25 января 2019 года. Ранее стало известно, что Путин не планирует участвовать в мероприятии.