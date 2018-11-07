Песков адресовал ФСИН вопрос о фото члена банды Цапков с шашлыком в колонии

По его словам, в Кремле с этими снимками "пока не ознакомились" и он "не совсем в курсе".

Появившиеся в Интернете фотографии члена банды Цапков с икрой и шашлыком в колонии должны стать предметом интереса профильного ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого попросили прокомментировать публикацию снимков.

По его словам, в Кремле с ними "пока не ознакомились" и он "не совсем в курсе".

— Но в любом случае подобные публикации должны быть предметом для интереса наших ведомств, которые курируют систему исполнения наказаний, — сказал Песков. — Это скорее их компетенция.

Напомним, во ФСИН накануне уже комментировали появление этих скандальных снимков. Там рассказали, что фото были сделаны в 2015 году, проверка прежде уже проводилась и теперь назначена новая.

Напомним, Вячеслав Цеповяз — один из участников банды Сергея Цапка, которая в ноябре 2010 года напала на семью кущёвского фермера и убила 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013 году он был приговорён Краснодарским краевым судом к 20 годам лишения свободы.