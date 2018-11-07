В Греции священники перестанут получать зарплату из госбюджета

В ближайшем будущем правительство создаст специальный церковный фонд для зарплат священнослужителей.

Правительство Греции и Греческая православная церковь договорились о том, что около 10 тысяч священников и вспомогательного персонала перестанут получать государственную зарплату, сообщает агентство Reuters.

Сейчас священнослужители получают зарплату непосредственно из государственного бюджета — как госслужащие. Ежегодно на эти цели Правительство Греции тратит €200 млн.

Согласно новому соглашению между премьер-министром страны Алексисом Ципрасом и предстоятелем Элладской (Греческой) православной церкви Иеронимом, государство один раз в год будет перечислять субсидию в специальный церковный фонд для зарплат священнослужителей.

Многие из последних выступают против новых договорённостей.

— Мы будем бороться за сохранение своего статуса, — сказал глава Ассоциации греческих священников Георгиос Селлис.

В начале ноября община православного храма Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции завершила процесс перехода в юрисдикцию Русской православной церкви за границей (РПЦЗ).

Напомним, верующие Русской православной церкви не смогут молиться и причащаться в храмах и монастырях на горе Афон в Греции из-за разрыва евхаристических отношений между Московским и Константинопольским патриархатами.