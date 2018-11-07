Песков: Россия не вмешивается ни в одни выборы за рубежом, в том числе в США

6 ноября в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы получили большинство мест в Палате представителей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя итоги промежуточных выборов в США 6 ноября, предостерег от распространения очередного витка мифов о "российском вмешательстве".

— Вопреки тем фобиям, которые существуют в США, Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в электоральные процессы ни в одной стране в мире, включая США, — заявил журналистам представитель Кремля.

Напомним, 6 ноября в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Полностью переизбирается Палата представителей, 35 из 100 сенаторов, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.