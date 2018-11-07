Глава Приморья призвал усилить контроль над переселением из аварийного жилья

По мнению врио губернатора, следует улучшить работу местных властей и более тщательно подходить к отбору подрядчиков.

В Приморье необходимо создать систему контроля над переселением жителей из ветхого и аварийного жилья. Об этом заявил врио губернатора Олег Кожемяко.

— [Нужно] организовывать работу, создавать систему контроля с тем, чтобы главы муниципальных образований не просто формально участвовали, а сами подбирали площадки, <...> которые вырабатывают энергетические ресурсы, — приводит слова Кожемяко ТАСС.

По его мнению, для более эффективного контроля необходимо улучшить работу местных властей, а для это следует тщательно подходить к отбору подрядчиков.

Кожемяко отметил, что нельзя допустить повторения ситуации в Хасанском районе Приморского края, когда подрядчик не выполнил свои обязательства и 3,5 тысячи квадратных метров жилья оказались не заселены, в результате чего программа была сорвана.

Ранее Олег Кожемяко объявил о старте конкурса по благоустройству дворовых территорий региона.