Глава Приморья призвал усилить контроль над переселением из аварийного жилья

В Приморье необходимо создать систему контроля над переселением жителей из ветхого и аварийного жилья. Об этом заявил врио губернатора Олег Кожемяко.
— [Нужно] организовывать работу, создавать систему контроля с тем, чтобы главы муниципальных образований не просто формально участвовали, а сами подбирали площадки, <...> которые вырабатывают энергетические ресурсы, — приводит слова Кожемяко ТАСС.
По его мнению, для более эффективного контроля необходимо улучшить работу местных властей, а для это следует тщательно подходить к отбору подрядчиков.
Кожемяко отметил, что нельзя допустить повторения ситуации в Хасанском районе Приморского края, когда подрядчик не выполнил свои обязательства и 3,5 тысячи квадратных метров жилья оказались не заселены, в результате чего программа была сорвана.
Ранее Олег Кожемяко объявил о старте конкурса по благоустройству дворовых территорий региона.
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