СМИ сообщили об обысках в кабинете врио мэра Махачкалы Гасанова

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СМИ сообщили об обысках в кабинете врио мэра Махачкалы Гасанова

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Источник в администрации Махачкалы сообщил, что в кабинете временно исполняющего обязанности мэра города идут обыски, передаёт ТАСС.

<p>Абусупьян Гасанов. Фото: ©Официальный сайт МО &#34;Город Махачкала&#34;</p>

— С утра в кабинете врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова идут обыски, — отметил источник, не уточнив, в рамках какого дела организованы обыски.

Отметим, Гасанов ранее занимал пост замглавы Махачкалы, а до этого был министром транспорта Дагестана. Врио главы Махачкалы он стал после того, как 22 января был арестован мэр Муса Мусаев — в октябре этого года он был приговорён к четырём годам колонии за махинации с государственной землёй.

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