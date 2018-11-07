СМИ сообщили об обысках в кабинете врио мэра Махачкалы Гасанова

Источник в администрации Махачкалы сообщил, что в кабинете временно исполняющего обязанности мэра города идут обыски, передаёт ТАСС.
— С утра в кабинете врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова идут обыски, — отметил источник, не уточнив, в рамках какого дела организованы обыски.
Отметим, Гасанов ранее занимал пост замглавы Махачкалы, а до этого был министром транспорта Дагестана. Врио главы Махачкалы он стал после того, как 22 января был арестован мэр Муса Мусаев — в октябре этого года он был приговорён к четырём годам колонии за махинации с государственной землёй.
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