Путин примет участие в саммите ОДКБ и форуме регионов в Казахстане

Кроме того, российский лидер намерен провести переговоры с Нурсултаном Назарбаевым.

Президент РФ Владимир Путин посетит Казахстан для участия в саммите ОДКБ и форуме межрегионального сотрудничества 8–9 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Завтра и послезавтра Путин будет работать в Астане и Петропавловске в Казахстане, — рассказал на брифинге представитель Кремля.

Песков уточнил, что в графике Владимира Путина — участие в ОДКБ, отдельная встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а также пленарное заседание форума межрегионального сотрудничества двух стран.