Песков прояснил вопрос с "отменой" встречи Путина и Нетаньяху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию израильской прессы об "отмене" встречи Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху 11 ноября в Париже.
— Она не могла отмениться, потому что она и не планировалась, — заявил журналистам представитель Кремля.
Ранее Песков анонсировал, что на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны во французской столице у Путина будет возможность кратко пообщаться "на ногах" с премьером Израиля. О полноценной встрече Кремль, напомним, не сообщал.
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