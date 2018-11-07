Песков прояснил вопрос с "отменой" встречи Путина и Нетаньяху

В израильских СМИ появилась информация о срыве договорённостей двух политиков пообщаться на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию израильской прессы об "отмене" встречи Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху 11 ноября в Париже.

— Она не могла отмениться, потому что она и не планировалась, — заявил журналистам представитель Кремля.

Ранее Песков анонсировал, что на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны во французской столице у Путина будет возможность кратко пообщаться "на ногах" с премьером Израиля. О полноценной встрече Кремль, напомним, не сообщал.