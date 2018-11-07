Кремль считает, что Давосский форум "рубит свои основы", не приглашая Дерипаску

По мнению Дмитрия Пескова, мероприятие обрело такой масштаб, в том числе благодаря упомянутому предпринимателю.

Экономический форум в швейцарском Давосе "рубит свои основы", не приглашая таких крупных российских бизнесменов, как Андрей Костин, Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, "Давосский форум стал Давосским форумом благодаря таким бизнесменам", как совладелец "Русала" Олег Дерипаска, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин, а не наоборот.

— Поэтому, скажем так, отторгая таких бизнесменов, форум, собственно, рубит свои основы, — считает представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в России проводится несколько крупных международных экономических форумов, которые составляют конкуренцию швейцарскому. По его словам, в Москве проводятся различные подобные мероприятия "с очень широким международным присутствием", некоторые из них организуют упомянутые предприниматели.

Ранее издание Financial Times сообщило, что бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в экономическом форуме в Давосе, который пройдёт с 22 по 25 января.