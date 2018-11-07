Житель Курской области залил квартиру соседей ртутью

Виновник заявил, что долго хранил ядовитый металл на чердаке и он случайно пролился.

Семья из города Льгова Курской области обнаружила у себя дома огромное количество ртути. Ядовитый металл был на стенах и мебели. Об этом сообщает "КурскТВ".

Виновником оказался сосед по таунхаусу. Он признался, что хранил ртуть у себя на чердаке и якобы случайно пролил металл, когда хотел его вынести. После чего вещество попало на первый этаж к соседям. Соседи не верят в эту версию и предполагают, что мужчина пытался их отравить.

— Если бы споткнулся, она была бы вся на чердаке. Это надо снять верхний люк и залить её — вот каким образом она у нас оказалась, — заявила пострадавшая.

Сейчас содержание ртути в квартире превышает показатели нормы в десятки раз. Это зафиксировали сотрудники химико-радиометрической лаборатории. Материалы проверки переданы в Следственный комитет.

Напомним, ранее на Урале покупательница нашла шарики ртути в пачке сигарет.