Песков не видит радужных перспектив для нормализации отношений с США

Позитивных прогнозов нет, но стремление к диалогу с американской стороной у Кремля по-прежнему присутствует.

Радужных перспектив по нормализации отношений России и США на горизонте не наблюдается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя итоги промежуточных выборов в США. Тем не менее в Кремле сохраняется устремление к диалогу, поскольку проблемы в отношениях двух стран, по словам Пескова, сами собой "не рассосутся".

— Перед нами всё-таки стоит много проблем, которые требуют нашего российско-американского общения. Это проблемы стабильности и контроля за вооружениями. Без разговора эти проблемы сами не рассосутся, — подчеркнул представитель Кремля.

Возвращаясь к американским выборам, Песков также предостерёг от распространения очередного витка мифов о "российском вмешательстве". Россия не вмешивается ни в одни выборы за рубежом, в том числе в США, заверил он.