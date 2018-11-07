Американец за один день выиграл в лотерею $5 млн, $500 и $100

Счастливчик рассказал, что после покупки первого билета уже в магазине обнаружил, что сорвал куш.

Житель штата Нью-Джерси Роберт Стюарт за один день выиграл в лотерею 5 млн, 500 и 100 долларов. Об этом сообщает агентство UPI.

Стюарт купил сразу несколько билетов и уже в магазине обнаружил, что победил. Чтобы перепроверить результат, он подошёл к кассиру, который вызвал своего начальника. Тот вышел из своего кабинета и поздравил счастливчика.

Тогда Стюарт решил ещё раз попытать удачу и приобрёл ещё два билета, которые тоже оказались выигрышными — по 500 и 100 долларов.

Победитель рассказал, что периодически покупает лотерейные билеты для развлечения, и это уже не первый его выигрыш. До этого он сорвал джекпот в 2,5 тысячи долларов.

Стюарт рассказал, что всегда стирает только выигрышные номера, и потом уже свои, чтобы узнать, совпадают ли числа. Он не проверяет сумму приза в билете, пока не будет уверен, что заполучил выигрыш.