Порошенко ввёл уголовное наказание для россиян за незаконное пересечение границы

Отметим, раньше нарушителям грозили штрафы и административный арест до 15 суток.

Президент Украины Пётр Порошенко ввёл уголовное наказание для россиян за незаконное пересечение украинской границы. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

В пояснительной записке к закону указано, что он был разработан для защиты суверенитета Украины путём криминализации незаконного пересечения государственной границы представителями "страны-агрессора", как на Украине называют Россию.

Документ предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет российским военным и представителям силовых ведомств, лицам, которые пересекли границу с целью причинения вреда интересам государства, а также тем, кому запрещён въезд на территорию Украины вне пунктов пропуска, без необходимых документов или же с документами, в которых указана недостоверная информация.

За подобное нарушение группой лиц предусматривается наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Если нарушение совершено с применением оружия, то лишение свободы может составить до восьми лет.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования, то есть завтра, 8 ноября.

Отметим, раньше нарушителям грозили штрафы и административный арест до 15 суток.

Как писал Лайф, в октябре Рада поддержала уголовное наказание россиян за незаконное пересечение границы.