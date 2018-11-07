Кремль ознакомился с публикацией СМИ о корпорации ТРВ

Дмитрий Песков заявил, что нельзя быть уверенным в достоверности опубликованной информации, и призвал "сохранять абсолютную трезвость и голословно не верить никому".

Кремль ознакомился с расследованием "Новой газеты" о родственниках руководителей госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение", но в достоверности опубликованного должны разбираться правоохранительные органы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— У нас есть правоохранительные органы, у нас есть следственные органы, прокуратура, Генпрокуратура. Это неизвестные факты, мы не знаем, насколько они достоверны, — отметил представитель Кремля.

Песков призвал "сохранять абсолютную трезвость и голословно не верить никому". Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, опубликованные в газете обвинения в противоправных действиях не могут восприниматься как первоисточник.