"Паразит!" Жительница Кубани "заказала" своего мужа в рассрочку

Женщина очень хотела развестись с супругом, продать квартиру и переехать в другой город.

59-летняя жительница Краснодарского края решила убить своего 52-летнего мужа. Она обратилась к знакомому с просьбой расправиться с супругом. О намерениях женщины узнала полиция и инсценировала убийство. Об этом сообщает СК РФ.

— Разойтись же даже этот паразит не может. Ну что за тварь ***, а! — возмущалась женщина.

Не зная, что общается с полицией, она подтвердила своё желание лишить жизни супруга и передала в качестве аванса 10 тысяч рублей. При этом её снимала скрытая камера. Заказчица убийства сетовала, что ей приходится жить с нелюбимым мужем в доме, где "только бабки". Она решила после убийства супруга продать квартиру и переехать.

После того как заказчице предъявили фото с "места преступления" якобы убитого мужчины, она была готова расплатиться с "исполнителем" и переоформить на него свой автомобиль.

Злоумышленницу задержали уже при заключении договора купли-продажи . А после арестовали и поместили в изолятор.

На Ставрополье женщина пыталась заказать сверливших стену соседей, у которых всё было слишком хорошо.