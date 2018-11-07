В следующем году акция пройдёт 13 апреля. По словам Павла Басинского, тексты будут написаны в детективном ключе и основаны на классических сюжетах.

Автором текста для акции "Тотальный диктант" 2019 года стал писатель Павел Басинский. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

Она отметила, что кроме повышения уровня грамотности миссия проекта заключается ещё и в том, чтобы привлечь внимание к хорошей русской современной литературе, которая сейчас на подъёме.

— В этом году мы вновь остановились единодушно на авторе. С удовольствием представляю вам Павла Басинского, — добавила она.

Отметим, идея образовательной акции "Тотальный диктант" родилась в Новосибирском госуниверситете. Она стала ежегодным — в 2018 году в акции приняли участие более 220 человек в 76 странах.

В 2019 году диктант пройдёт 13 апреля. По словам Павла Басинского, тексты будут написаны в детективном ключе и основаны на классических сюжетах, среди которых "Моцарт и Сальери" Пушкина и "Мёртвые души" Гоголя.

Павел Басинский родился в 1961 году в Волгоградской области. Является также литературоведом и литературным критиком. Автор наиболее полной неподцензурной биографии Максима Горького, которая была издана в 2005 году.

В 2014 году Басинский был удостоен премии Правительства РФ в области культуры за книгу "Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды". Является одним из сценаристов фильма Авдотьи Смирновой "История одного назначения".