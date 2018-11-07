Путин заявил, что государство должно выполнять данные бизнесу обещания

По мнению российского лидера, отсутствие господдержки ставит предпринимателей в очень сложные условия.

Президент РФ Владимир Путин обсудил проблемы среднего бизнеса с главой общественной организации "Деловая Россия" Алексеем Репиком, а также поблагодарил его за уделённое внимание теме поддержки и участии в реализации нацпроектов. Об этом говорится на сайте Кремля.

В ходе беседы российский лидер заявил, что государство должно выполнять данные бизнесу обещания, касающиеся поддержки, иначе бизнес ставится в очень сложные условия.

— Если государство обещает какую-то поддержку, то оно должно свои обещания выполнять. Иначе мы ставим бизнес в очень сложные условия, — сказал Путин. — Потому что, только объединяя усилия — я уже об этом говорил, в том числе публично, — мы можем добиться нужного всем нам результата, именно всем нам: и бизнесу, и государству в целом.

Кроме того, Владимир Путин выслушал инициативы главы "Деловой России" и отметил, что Репику предстоит обсудить предложения с кабмином.