Политолог о выборах в Конгресс США: Проверка Трампа завершилась условным успехом

По мнению Дмитрия Дробницкого, в сложившихся обстоятельствах и речи быть не может о том, чтобы начинать процедуру импичмента президента США.

Выборы в Конгресс США можно считать проверкой, которая завершилась условным успехом президента страны Дональда Трампа. Такое мнение Лайфу высказал политолог Дмитрий Дробницкий, отметив, что в целом предсказания последних недель об американских выборах сбываются.

— Республиканцы не только сохраняют, но и упрочивают своё большинство в сенате, однако теряют контроль над нижней палатой, — отметил эксперт. — Выборы закончились вничью, и вот такая вот первая проверка Дональда Трампа и примкнувшей к нему республиканской партии — она завершилась условным успехом.

Вместе с тем, по мнению Дробницкого, успехи есть и у демократов — благодаря тому, что основные комитеты Палаты представителей будут под их контролем, они могут начать "закидывать" окружение Трампа повестками на допрос. Эксперт также считает, что никакая законодательная инициатива главы Белого дома "не пройдёт".

— С другой стороны, понятно, что начинать процедуру импичмента для демократов бессмысленно, — отметил политолог. — У него, надо сказать, есть очень сильный успех, который для него и вообще для американской политики и политики западной является гораздо более фундаментальным, нежели потеря Палаты представителей.

Этот успех, по мнению Дробницкого, заключается в том, что Республиканская партия США в целом стала партией Трампа, так как более 30 конгрессменов, которые составляли ядро внутри партии и ушли, не стали переизбираться на следующий срок.

— А все остальные, наверное, присягнули на верность Трампу, поддерживали его, и он, собственно, стал их поддерживать, — добавил политолог.

По мнению эксперта, такое положение дел даёт президенту определённую устойчивость, однако уже сейчас понятно, что до 2020 года в США развернётся беспрецедентная политическая борьба.

Напомним, 6 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Демократы впервые за восемь лет получат большинство в Палате представителей. Республиканцы сохранили большинство в сенате. Трамп назвал выборы в конгресс "потрясающим успехом".

Как писал Лайф, летом почти половина американцев поддерживала импичмент президента.