Путин заявил о необходимости ухода от схем долевого строительства

По словам главы государства, это нужно для обеспечения интересов граждан России.

Президент России Владимир Путин предупредил о рисках долевого строительства и заявил о необходимости перейти к современным рыночным способам регулирования в данной сфере. Об этом говорится на сайте Кремля.

Российский лидер во время встречи с главой "Деловой России" Алексеем Репиком назвал задачей номер один — добиться отсутствия серьёзных сбоев в объёмах строительства.

— Нужно обеспечить безусловные интересы граждан, которые не должны страдать от различных схем или даже от отсутствия таковых, от того, с чем связаны риски долевого строительства, — сказал президент. — Нам нужно от этого уходить и переходить, безусловно, к современным рыночным способам регулирования в этой сфере.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину найти в ближайшее время окончательное решение проблемы обманутых дольщиков. По словам российского лидера, в стране действует свыше 1 миллиона договоров о долевом строительстве на 3,4 триллиона рублей и не всегда данные средства эффективно используются застройщиками.