В Германии начался суд над 94-летним надзирателем концлагеря

Бывшего военного нацистской армии обвиняют в причастности к нескольким сотням убийств.

В немецком Мюнстере начался судебный процесс над 94-летним Йоханом Р., сообщает агентство Associated Press.

По данным следствия, 7 июня 1942 года обвиняемого направили в концлагерь Штуттгоф на службу штурмовиком СС*. Позже он стал отвечать за охрану лагеря и надзор за заключёнными.

Йохан Р. служил в СС в течение трёх лет, когда ему ещё не исполнился 21 год. Обвинение полагает, что он может быть причастен к преступлениям в концлагере. Отмечается, что в июне 1944-го нацисты применили отравляющий газ "Циклон Б" в газовой камере, убив более 100 польских пленников.

Агентство сообщает, что по причине возраста и состояния обвиняемого заседания будут длиться не больше двух часов в день. Йохан Р. свою вину не признаёт.

Ранее Лайф рассказывал о том, что из США депортировали в Германию 95-летнего надзирателя нацистского концлагеря Якова Палия.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.