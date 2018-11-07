Кожемяко обсудит с главой ФАС меры по снижению цен на рыбу в Приморье

Ранее рыбохозы пожаловались ведомству на желание региональных властей "навязать" низкую цену на их продукцию.

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко прокомментировал обращение рыбохозяйственных предприятий в ФАС из-за снижения цен на рыбу в регионе. Он проинформировал, что планирует обсудить эту тему с главой антимонопольной службы Игорем Артемьевым и рассчитывает на взаимопонимание сторон.

— Думаю, он поймёт и поддержит. ФАС должна заниматься вопросами картельных сговоров в случае повышения цены, а никак не понижения цены, — заявил Кожемяко. — Мы эту работу как продолжали, так и будем продолжать, не обращая внимания на попытки перевернуть с ног на голову политику, которая должна быть на Дальнем Востоке.

Глава региона подчеркнул, что инициатор обращения в ФАС — президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев — решил пожаловаться в ведомство исключительно после критики в свой адрес.

— Ассоциации должны заниматься тем, чтобы обеспечивать население рыбой, создавать условия для экспорта, а не сидеть в кабинетах и делать умный вид, — добавил Кожемяко.

Ранее стало известно, что ФАС проверит, нарушает ли закон инициатива властей Приморья по рыбе. В случае если в действиях администрации региона подтвердятся признаки нарушения закона о защите конкуренции, ведомство может возбудить дело.

Речь идёт о проекте "Приморская рыба", который реализуется по инициативе врио губернатора Кожемяко. Предметом соглашения должно стать сотрудничество в целях обеспечения населения региона рыбой и рыбной продукцией по доступным ценам. В частности, должна быть установлена предельная цена на семь видов рыбы и рыбной продукции.