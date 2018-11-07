Жители Сибири два года воровали коров и продавали их через Интернет

За это время злоумышленники поправили своё материальное положение примерно на миллион рублей.

В Красноярском крае полицейские поймали двух молодых людей 1989 и 1985 годов рождения, а также девушку 1993 года рождения, которые воровали скот и перепродавали его через Интернет. Об этом сообщило управление МВД по региону.

— Сыщики выяснили, что злоумышленники в течение двух лет совершили более 45 краж коров, овец и коз на территории Большеулуйского и Бирилюсского районов, которых затем продавали, в том числе и через Интернет, — рассказали в ведомстве.

При проведении обысков у сибиряков нашли некоторых похищенных животных, а также записные книжки и электронные носители, которые подтверждают их причастность к кражам. Они задержаны, им грозит наказание до 5 лет лишения свободы. Заработать скотокрады успели около миллиона рублей.

Ранее Лайф рассказывал о забавном случае во Флориде, где стадо коров помогло задержать преступников.