Москвич оштрафован на 320 тысяч за конфликт в самолёте и драку с полицией

Пассажир бизнес-класса был задержан после приземления лайнера в Якутии, а затем арестован.

Суд приговорил к штрафу в 320 тысяч рублей 32-летнего москвича, который устроил конфликт на борту авиарейса Москва — Мирный, а затем подрался с полицейскими. Об этом сообщает СК РФ.

— Пьяный мужчина провоцировал конфликт с бортпроводниками в самолёте, а затем буянил в полиции, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф писал, что 32-летний москвич устроил конфликт на борту самолёта авиакомпании "Алроса". Во время полёта пассажир бизнес-класса всячески провоцировал конфликт с бортпроводниками. Он был задержан после приземления лайнера в Якутии, однако на этом приключения москвича не закончились — в отделе полиции он вступил в конфликт с правоохранителями. Хулиган был арестован на два месяца.