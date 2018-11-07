Ректор МГУ предложил преподавать в школах церковнославянский язык

В российских школах не лишним было бы преподавать церковнославянский язык. Такую идею сегодня выразил ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий на Всероссийском съезде учителей русской словесности.
— Почему бы нам не начать в школах изучение церковнославянского языка? — приводит его слова ТАСС.
Садовничий считает, что изучать его можно параллельно с современным русским языком и историей народа. Однако речь идёт о факультативе.
На съезд учителей русской словесности в МГУ съехались представители 73 регионов России. Также есть гости из ближнего зарубежья, Румынии, Китая.
В прошлом году с инициативой изучения в школах церковнославянского языка выступала Русская православная церковь.
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