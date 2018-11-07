Ректор МГУ предложил преподавать в школах церковнославянский язык

По его мнению, это может быть факультатив, сочетающийся с изучением истории народа.

В российских школах не лишним было бы преподавать церковнославянский язык. Такую идею сегодня выразил ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий на Всероссийском съезде учителей русской словесности.

— Почему бы нам не начать в школах изучение церковнославянского языка? — приводит его слова ТАСС.

Садовничий считает, что изучать его можно параллельно с современным русским языком и историей народа. Однако речь идёт о факультативе.

На съезд учителей русской словесности в МГУ съехались представители 73 регионов России. Также есть гости из ближнего зарубежья, Румынии, Китая.

В прошлом году с инициативой изучения в школах церковнославянского языка выступала Русская православная церковь.