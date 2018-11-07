Суд наложил арест на банковские счета обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан

Бывший топ-менеджер компании "Интер РАО" и сама находится под арестом — её подозревают в работе в пользу молдавских спецслужб.

Лефортовский суд Москвы арестовал банковские счета бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан, которую обвиняют в шпионаже. О том, что был наложен обеспечительный арест, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Краснову.

— Наложен арест на имущество Цуркан, находящееся на счетах банков, — сообщили в суде.

Бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карину Цуркан арестовали по обвинению в шпионаже. По последним данным, её подозревают в работе в пользу молдавских спецслужб. Сама она свою вину не признаёт.